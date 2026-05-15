《引っ張り過ぎ》という感想が多いのが、志田未来（33＝写真左）と畑芽育（24＝同右）ダブル主演の連ドラ「エラー」（朝日放送・テレビ朝日系=日曜夜10時15分）。《出会うはずのない二人を引き合わせた人生最大の過ち…。罪悪感と友情の狭間で揺れ動くヒューマンサスペンス！》（公式サイトから）だ。【もっと読む】12歳から女優オーラ全開、本格ブレークの畑芽育“唯一のアキレス腱”は恋愛話…ノースキャンダルを貫き通せるか？