ドル高円高の流れ、豪ドル円、NZドル円などは売りが目立つ＝オセアニア為替概況 豪ドルは昨日から目立つドル全面高に押され、今日も対ドルで上値が重くなった。昨日0.72台後半から0.7210ドル台を付けると、今朝も朝の0.72台前半も見合いを経て昼前からドル高が強まり、0.7200をしっかり割り込んで売りが加速して、0.7150ドル台を付けている。 NZドルも同様に対ドルで売りが目立つ展開で、0.5910ドル台から0.5850ドル台を付け