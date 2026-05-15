日本時間午後９時半に５月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数が発表される。大方の予想は７．２となっており、前月の１１．０を下回り、２カ月ぶりに低下すると見込まれている。原油高によるコスト増加やインフレ再燃が警戒され、予想を下回る結果になるようであれば、ドルが売られる可能性がある。 また、日本時間午後９時１５分に４月の米鉱工業生産指数も発表される。大方の予想は、前月比０．３％上昇と