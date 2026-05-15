エム・ティ・アイは、オーディオブランド「NUARL」の旗艦モデルである完全ワイヤレスイヤフォン「Inovator」と有線イヤフォン「Overture」について、昨今の世界情勢の影響に伴う原材料費・物流費の高騰を受けて、現在の流通在庫分での販売終了を決定した。今後、さらなる高付加価値を追求した次期モデルの開発にリソースを集中させる。 販売終了を決定した理由について、同社は「現在、世界規模での地政学リスク(