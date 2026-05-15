◆米大学野球カリフォルニア大バークレー校６―７スタンフォード大（１４日、米カリフォルニア州バークレー＝ステュゴードンスタジアム）スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２年）が１４日（日本時間１５日）、敵地のカリフォルニア大バークレー校（ＵＣバークレー）戦に「４番・一塁」でスタメン出場し、右前適時打などで３打点を挙げた。初回第１打席では、無死満塁でストレートの押し出し四球を選び、先取点を挙げた