5月15日、マクドナルド（以下、マック）のハッピーセットに、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボした玩具が登場した。1年前の5月16日にも、やはりハッピーセットに「ちいかわ」のコラボ玩具が登場したが、このときマックは個数制限を設けつつ、転売や営利目的の購入を遠慮するように注意喚起していた。ところが、発売日当日から転売目的と思しき客（以下、転売ヤー）が殺到。ハッピーセットを買い占める光景が各地で見ら