１月に第１子出産を発表したＴＢＳの近藤夏子アナウンサーがＳＮＳを更新し、まん丸とした子どもの手足の写真をシェアした。近藤アナは１５日までに自身のインスタグラムを更新。「とっても美味（おい）しいクッキーを頂きパクパク食べていたら食べたくなったのか手を伸ばしてくる早く一緒に美味しいものを食べたいね〜」とコメントすると、クッキーの箱に小さな手が伸びた写真をアップ。「赤ちゃんのパーツってなんでこんな