◆米大リーグドジャース５―２ジャイアンツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、昨年９月２７日（同２８日）の敵地・マリナーズ戦以来２２９日ぶりで今季初の欠場となった。復調傾向にある打撃の完全復活へ向けて、休養に充てた。チームは“大谷温存”で連勝を飾り、ナ・リーグ西地区首位に浮上した。大谷は試合中にベンチで山本ら