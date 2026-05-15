歌手の美川憲一（８０）が１５日、都内で会見を行い、これまでのシングル、アルバムなどカタログ１５４作品、全５８１曲が傘寿の誕生日となったこの日から配信解禁となり、思いを語った。「さそり座の女」「柳ケ瀬ブルース」などの代表曲を始め、これまでリリースしたシングル１１７作品、アルバム３７作品を一挙解禁。美川は「デビューから６０年以上もたち、おかげさまでたくさんの曲をリリースさせてもらった。ファンのみな