山下智久が１５日、フジテレビ「ぽかぽか」に出演。１１歳で芸能界入りしてからの経歴が紹介され、月９初主演となった「プロポーズ大作戦」などの映像も放送された。多忙を極めた２００８年に明治大商学部を卒業。明大前近辺の友人宅に泊まったり、「目立たないように」とスウェット＆サンダルで通学していたとも明かした。２００９年の「ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜」の映像も流れ、同じ明大商学部出身の北川景子