歌手の美川憲一（80）が15日、都内で行われた全カタログ配信記念会見に登壇。61年間の歌手人生を振り返った。【写真】「さそり座の女」がプリントされたケーキの前で微笑むコロッケ＆美川憲一美川のヒット曲「さそり座の女」、「柳ヶ瀬ブルース」などを含むカタログ154作品の配信が始まった。美川は1965年に「だけどだけどだけど」デビュー。昨年11月にパーキンソン病を患っていることを公表しており、「デビューしてから60年