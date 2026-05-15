◇ナ・リーグドジャース5−2ジャイアンツ（2026年5月14日ロサンゼルス）ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦に勝利を収めた。連勝でパドレスを抜いて、単独首位に立った。デーブ・ロバーツ監督（53）は今季初の休養日となった大谷翔平投手（31）について、15日（同16日）のエンゼルス戦から“定位置”に戻すことを明言した。試合後、会見に臨んだ指揮官は、大谷が明日はスタメンに「戻ります」と