ブラジル日報の紙面を広げる深沢正雪編集長＝7日、ブラジル・サンパウロ（共同）【サンパウロ共同】海外最大の日系人社会があるブラジルで、唯一の邦字紙「ブラジル日報」の印刷版の発行が週1回となった。日本語で書かれたものを読む日系人の減少や高齢化が要因。PDF版は週5回発行を維持し、日本在住の読者もターゲットにインターネットでの発信を強化する。印刷版の存続にもつなげたい考えだ。日本からブラジルへの移民は1908