将棋の第３９期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第２局（１０月２２、２３日）開催地に、静岡県三島市の三嶋大社が選ばれた。県内では２０２２年の富士宮市以来、４年ぶりの開催となり、関係者らから喜びの声が上がっている。地元開催に向け、対局会場となる三嶋大社社務所内の「正庁」で、豊岡武士市長と矢田部盛男宮司に意気込みなどを聞いた。（聞き手・安江清彦）――竜王戦の三島開催