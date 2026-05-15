「ＫＡＷＡＧＵＣＨＩＡＵＴＯＲＡＣＥＣＬＡＳＳＩＣ２０２６」（１４日、川口）団体チーム「極悪同盟」のリーダー本田仁恵（２７）＝川口・３４期＝がド派手なパフォーマンスを披露した。２日目４Ｒで２０線２枠からの競走で、３周４角で逃げる清水雄平（川口）を差して白星を飾った。「いいと思います。何もしていないけどきのうより湿気があり、きょうはちょうど良かった。乗り味が違っていた。キャブくらい。タイヤ