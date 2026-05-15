お笑いトリオ、ネルソンズの青山フォール勝ち（40）が15日、自身のXを更新。新居でのトラブルを報告した。青山は「家族で暮らすための新居に引っ越しました」と報告した上で、クローゼットの天井部分から絶え間なく水が流れる様子を収めた動画を投稿。床に向かって水がバシャバシャと落ち続けており「ありえないだろ」とつづった。この投稿に「シャワー付き押入れってあるんですね」「中の物は出したのかな？入れる前だったのかな