サイバーリンクスは後場急伸している。きょう午後２時ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が５４億４０００万円（前年同期比２０．９％増）、営業利益が８億３４００万円（同２．０倍）、最終利益が５億７３００万円（同２．１倍）だったとしており、好業績を評価した買いが集まっている。自治体における基幹システムの統一・標準化関連案件や防災行政無線工事などがあった官公