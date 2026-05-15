サイボウズは高い。底値圏から立ち上がる動きをみせている。１４日取引終了後に発表した第１四半期（１～３月）連結決算は、売上高が１０２億４６００万円（前年同期比１７．０％増）、営業利益が３０億１４００万円（同１５．３％増）だった。クラウドサービスの売り上げが引き続き積みあがった。 あわせて取得上限３００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の６．５％）、または３０億円とする自社株買いの