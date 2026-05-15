ＡｎｙＭｉｎｄＧｒｏｕｐがストップ高の水準でカイ気配に張り付いている。同社が１４日取引終了後に発表した２６年１２月期第１四半期（１～３月）決算と自社株買いを好感する買いが集まった。１～３月期の売上高は前年同期比４０．３％増の１７７億４２００万円、最終利益は同５倍の１億６９００万円だった。法人ブランド支援領域のＤ２Ｃ／ＥＣ事業でサン・スマイル社の連結開始による効果が出たほか、東南アジ