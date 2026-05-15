絵具のパレットをシンクで洗わなくてもキレイになる！（▶準備するものをチェック）▶【写真付きで解説】もうシンクで洗わない！パレットの絵具をキレイに落とす裏ワザ絵具の付いたパレットを洗う際、水が飛び散ったり、シンクが汚れたりと、ストレスを感じていませんか？色が染みついていてなかなか落ちず、キレイにするのに苦労する場面も多いですよね。今回はSNSで「めっちゃいい！」との声が聞かれる、話題の裏ワザ