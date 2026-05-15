５月15日、日本サッカー協会は北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。久保建英や鎌田大地、上田綺世ら主力が順当に選出され、５度目のW杯出場を目ざしていた長友佑都や負傷離脱中のキャプテン遠藤航らも名を連ねた。一方、直近の試合で負傷した三笘薫は落選となった。日本代表メンバー26人は以下のとおり。GK早川友基（鹿島アントラーズ）大迫敬介（サンフレッチェ広島）鈴木彩艶（パルマ／イタリア）D