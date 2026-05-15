猛暑が常態化しつつある中、夜の寝苦しさに悩む人が増えている。そんな中、「布団に風を送り込む」という新発想の快眠アイテムが登場した。ドン・キホーテ（ドンキ）が5月15日に発売したファン付き掛け布団「夢見ブランケット」は、布団内部の温度や湿度を下げることで、熱帯夜でも快適な睡眠をサポートする。価格は1万999円。●熱帯夜対策に新提案の「布団そのものを涼しくする」近年、夜間でも気温が下がらない「熱帯夜」が