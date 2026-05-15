日本サッカー協会（JFA）は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表し、フランクフルトに所属するMF 堂安律が選出された。堂安はメンバー発表直後に自身のインスタグラムを更新。「再びこのチームの一員として、ワールドカップの舞台で戦えることを誇りに思います。これから始まる挑戦に向けて、準備はできています。みんなで歴史をつくろう」と綴り、大舞台への強い覚悟を示した。 堂安は前回