【写真】キリッとした表情で肩を組むSixTONESジェシー＆田中樹 TBS系『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』の公式Instagramが更新。番組レギュラーを務めるSixTONESのジェシーと田中樹のオフショットが公開され、大きな反響を呼んでいる。 ■『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』レギュラーふたりのオフショット公開 5月15日放送回で「最強ダンス曲SP」を届ける同番組。放送を前に公開されたのは、番組レギュラ