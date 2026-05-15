¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤À¤í¤©～¡×TWICE¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÍÏ¤±¹þ¤à①②¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥Ò¥ç¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È TWICE¤ÎJEONGYEON¡Ê¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÇË¬¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î³¹¤ò¡¢JIHYO¡Ê¥¸¥Ò¥ç¡Ë¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢£TWICE¥¸¥Ò¥ç¡¢¥¸¥Ò¥ç¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥°¥¨¥ë¸ø±à¤òÊâ¤¯ ¥¸¥Ò¥ç¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤ó¤À¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ß