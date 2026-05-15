【写真＆動画】目黒蓮が銀髪白タキシードで“初めてのキス”をする結婚式カット／『SAKAMOTO DAYS』オフショット＆予告 Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』で監督を務めている福田雄一が、自身のXで映画の見どころを紹介。 目黒が演じる坂本太郎と、上戸彩が演じる坂本の妻・坂本葵との結婚式シーンのカットを公開している。 ■事前にコンセプトを目黒と監督が話し合った秘話も 福田が公開したの