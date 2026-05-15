三菱化工機 [東証Ｐ] が5月15日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比68.2％増の94.6億円に拡大したが、27年3月期は前期比5.9％減の89億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を105円→115円(前の期は1→3の株式分割前で210円)に増額し、今期も前期比5円増の120円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比58.4％増の29億円に拡大し、売