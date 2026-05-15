サワイグループホールディングス [東証Ｐ] が5月15日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比12.8％減の104億円になったが、27年3月期は前期比78.2％増の186億円に拡大する見通しとなった。4期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の56円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は3.1億円の赤字(前年同期は134