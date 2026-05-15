イボキン [東証Ｓ] が5月15日後場(15:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比10.5％減の2.6億円に減ったが、通期計画の7.7億円に対する進捗率は33.9％となり、5年平均の33.2％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の11.8％→10.6％に低下した。 株探ニュース