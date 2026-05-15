テスホールディングス [東証Ｐ] が5月15日後場(15:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比11倍の24.9億円に急拡大し、通期計画の18億円に対する進捗率が138.7％とすでに上回り、さらに5年平均（ただし赤字期を除く）の70.3％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常損益は6.9億円の赤字(