ヒーハイスト [東証Ｓ] が5月15日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は7億1800万円の赤字(前の期は2億0300万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、27年3月期は9200万円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は2円で、2期ぶりに復配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は4億2600万円の赤字(前年同期は1億5400万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業