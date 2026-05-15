不二精機 [東証Ｓ] が5月15日後場(15:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比4.4％増の1.6億円に伸び、1-6月期(上期)計画の2.1億円に対する進捗率は77.3％に達し、5年平均の58.3％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.1％→8.7％に改善した。 株探ニュース