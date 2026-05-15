田岡化学工業 [東証Ｓ] が5月15日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比6.7％増の20.9億円に伸びたが、27年3月期は前期比83.3％減の3.5億円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比30円減の6円に大幅減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比41.0％減の2.9億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.5％→3.5％に悪化し