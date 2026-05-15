旭松食品 [東証Ｓ] が5月15日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比33.2％減の2億0500万円に落ち込んだが、27年3月期は前期比2.4％増の2億1000万円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当35円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は2600万円の赤字(前年同期は5500万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の