日本ナレッジ [東証Ｇ] が5月15日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期非連結比11.3％増の1.2億円になり、従来予想の1億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年3月期も前期比22.7％増の1.5億円に伸びる見通しとなった。7期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当7円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同