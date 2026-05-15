有機合成薬品工業 [東証Ｓ] が5月15日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比73.4％減の3億円に大きく落ち込んだ。なお、27年3月期の業績見通しについては売上高は160億円とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常損益は0.1億円の赤字(前年同期は5.5億円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の13.8％→0.4％に急低下した。 株探ニュース