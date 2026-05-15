2026年5月14日、韓国メディア・YTNは、ホルムズ海峡で発生した韓国の貨物船「HMM NAMU（ナム）号」の被撃事件をめぐり、韓国政府が「決定的証拠」の確保に向けた本格的な現地調査に乗り出したと報じた。記事によると、韓国政府は国防部の専門家ら約10名からなる技術分析チームをアラブ首長国連邦（UAE）に派遣。ドバイに停泊中のナム号を対象に、攻撃主体を特定するための精密調査を開始する。政府はイランによる関与の可能性を視