日産自動車が2020年に韓国市場から撤退したのに続き、ホンダもこのほど、2026年末をもって韓国での完成車販売事業を終了することが確認されました。韓国の英字紙「コリア・タイムス」は、中国の電気自動車（EV）メーカーが韓国市場での存在感を急速に高め、日系自動車撤退後に生じた空白を埋めていると報じています。韓国の業界関係者によると、消費者は中国ブランドに対する様子見やためらう状態から、次第に受け止める方向へ変化