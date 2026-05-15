日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。質疑応答では、ケガによる長期離脱から復帰した冨安（アヤックス）の状態を確認する質問もあった。森保監督は「（アヤックスの）練習試合では90分やってるという情報を持ってますし、直近の公式戦ではプレーしてませんが、メンバーには入って