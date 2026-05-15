政府は、価値観を共有する国に防衛装備品の無償供与などを行う「政府安全保障能力強化支援（ＯＳＡ）」として、カンボジアの陸海軍に機材を供与する方向で調整に入った。中国はカンボジアとの連携強化が際立っており、日本としては海洋安全保障分野での協力を深める狙いがある。カンボジアへのＯＳＡ適用は初めてで、６月にも合意文書に署名する見通し。政府は日本のシーレーン（海上交通路）に位置する東南アジア諸国の海上保