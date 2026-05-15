【ニューヨーク共同】ニューヨークで開かれている核拡散防止条約（NPT）再検討会議の第2委員会（核不拡散）で14日、前日に配布された成果文書草案の改訂版について各国が意見を表明した。イランや北朝鮮に関する記述の修正を巡り対立が鮮明になった。改訂版はイラン核施設への攻撃自制を求める項目を草案から削除した一方、イランによる国際原子力機関（IAEA）との保障措置（査察）協定の「義務不履行」の主体をあいまいにした