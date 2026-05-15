海外の金融商品への出資を無登録で勧誘したとして情報提供会社「グローバルインベストメントラボ」（清算）の関係者ら６人が金融商品取引法違反容疑で逮捕された事件で、実質的経営者の男（５０）が勧誘を始めた２０１４年以降、複数の高級車や多数の高級腕時計を購入していたことが、捜査関係者への取材で分かった。警視庁は、集めた出資金の流れを調べている。発表によると、６人は１８〜２３年、国の登録を受けずに、男女１