プロ野球・日本ハムの新庄剛志監督が15日、自身のSNSを更新。監督室に届いた意外なプレゼントを公開しました。新庄監督は一枚の写真とともに、トレーナーから贈られたというケース入りの立派なヘラクレスオオカブトを投稿。「今日移動試合で監督室に着いたら なんと ヘラクレス が置いてあり」と、驚きのシチュエーションを明かしました。送り主については「現役時代1番身体の治療をしてもらってた 同級生のトレーナーからのプレゼ