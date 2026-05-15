俳優上地雄輔（47）が15日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。栃木の民家で発生した強盗殺人事件についてコメントした。MC恵俊彰が事件について「白昼堂々の犯行である。そして、周辺では1カ月前から不審者がいたという情報が入っております。犯行直前のカメラに不審な男が映っていた、と」と話して「事件は昨日起きたんですけれども、およそ1カ月前から不審な情報がこの地域の方々のには流れていたということ