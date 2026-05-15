日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野貴裕会長が、差別表現を用いて部下を叱責したと報じられた件に関して、5月12日、同連盟は北野会長の辞任を発表した。また、北野氏は日本オリンピック委員会（JOC）の副会長もつとめているが、こちらに関しても辞任届を提出し、同日に受理されたという。「WEB媒体『SlowNews』によると、2月におこなわれたミラノ・コルティナ冬季五輪の出場をボブスレー連盟のミスで逃した問題に