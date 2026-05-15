「あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…」声優の山崎和佳奈さんが、4月18日に死去した。61歳。所属事務所の青二プロダクションが15日、発表した。山崎和佳奈さん青二プロは「かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」と報告。「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と伝えた。通夜・告別式は、遺族の意向により近親者のみで執り行われたという