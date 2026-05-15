日本三景「松島」の空を爆速で舞うブルーインパルス。青と白のスモークが描く美しい軌跡と、圧巻のパフォーマンスで多くの人を魅了する彼らは、子どもたちにとってまさにヒーロー。そんなブルーインパルスがなんと、立体シールになりました!🩵#道の駅東松島商品紹介🩵. 数多のちびっこたちと. 😃👩😞. という切ない会話をしてきましたがこの度!!5/17(日)に立体シールが!!発売されます!! !!