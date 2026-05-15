【セガ ラッキーくじオンライン「龍が如く」20周年記念 第3弾「龍で彩る」】 販売期間：5月14日～7月24日23時59分 価格：1回990円（初回購入時のみ送料660円） セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「『龍が如く』20周年記念 第3弾『龍で彩る』」を5月14日より販売開始した。価格は1回990円。初回購入時のみ送料660円がかかる。 本商品は、「龍が如