Photo: 山粼 舞 ROOMIE 2025年5月23日掲載の記事より転載無印良品から登場して、気になっていたアイテムがあります。お弁当として使えるアイテムなのですが、一般的なお弁当箱とはまったく違う形状で「使い勝手はどうなの？」と思っていたんです。そこで実際に購入し、約1ヶ月間しっかり使い込んでみました！無印良品のカップタイプのお弁当箱