厳しい評価を結果で跳ね返せるか。米メディア「ファンサイデッド」は１４日（日本時間１５日）、「苦戦しているドジャースの５人の選手が、大谷翔平のワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇を阻止するかもしれない」との記事を配信した。今月のドジャースの苦戦を「直近１４試合でわずか５勝（直近２４試合では１０勝）しか挙げていない現状を考えると、かつてＭＬＢで最も圧倒的な強さを誇ったチームに、いくつかの弱点が見え始めて